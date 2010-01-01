Частный сектор Симеиза

одна комната.
Количество мест: 1 - 2.
две комнаты.
Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 2 (300 р/сутки).
одна комната.
Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 1 (300 р/сутки).
одна комната.
Количество мест: 1 - 2.
одна комната.
Количество мест: 2 - 4.
одна комната.
Количество мест: 1 - 3.
одна комната.
Количество мест: 1 - 2.
одна комната.
Количество мест: 2 - 4.
одна комната.
Базовых мест: 2 - 4, доп. мест: 1 (100 р/сутки).
одна комната.
Количество мест: 2 - 4.
две комнаты.
Количество мест: 3 - 6.
одна комната.
Количество мест: 1 - 3.
одна комната.
Количество мест: 2 - 4.
две комнаты.
Количество мест: 3 - 6.
две комнаты.
Количество мест: 2 - 6.
три комнаты.
Количество мест: 3 - 7.
одна комната.
Количество мест: 1 - 2.
одна комната.
Количество мест: 1 - 3.
одна комната.
Количество мест: 2 - 5.
две комнаты.
Количество мест: 1 - 5.
Симеиз частный сектор в Крыму у моря. Основным видом размещения в Крымском курортном посёлке Симеиз является частный сектор, представленный различными по комфорту и стоимости объектами, которые помогут сделать Ваш недорогой отдых в Крыму ещё более доступным - это летние домики у моря с двориком и мангалом, номера квартирного или гостиничного типа в частных домах у моря с отдельным входом и общим или отдельным двором, а также дома в аренду поэтажно с балконом и видом на море. Мы предлагаем более 150 вариантов для бронирования в частном секторе Симеиза с фото, подробным описанием и отзывами гостей об отдыхе в Крыму, в курортном посёлке Симеиз.
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