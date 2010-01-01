Симеизрент. Отдых и жилье в Симеизе
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Частный сектор Симеиза

Эллинг (10) Отель (10) Дом (39) Частный сектор (181) Квартира (56) Эконом (22) АКЦИИ
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цена от
1 500 р
28
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 500 р
  • Средний сезон 2 500 р
  • Высокий сезон 2 600 р
  • Праздники 1 500 р

Домик для двоих в центре Симеиза

одна комната.

Количество мест: 1 - 2.

цена от
2 000 р
29
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 000 р
  • Средний сезон 2 300 р
  • Высокий сезон 2 500 р
  • Праздники 2 100 р

Двухкомнатный эко номер в частном секторе Симеиза

две комнаты.

Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 2 (300 р/сутки).

цена от
1 700 р
30
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 700 р
  • Средний сезон 1 900 р
  • Высокий сезон 2 100 р
  • Праздники 1 750 р

Частный сектор в центре Симеиза

одна комната.

Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 1 (300 р/сутки).

цена от
950 р
31
Подробное описание
  • Низкий сезон 950 р
  • Средний сезон 1 300 р
  • Высокий сезон 1 600 р
  • Праздники 1 100 р

Двухместный номер в Симеизе

одна комната.

Количество мест: 1 - 2.

цена от
1 400 р
32
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 400 р
  • Средний сезон 1 800 р
  • Высокий сезон 2 200 р
  • Праздники 1 600 р

Номер с видом на море

одна комната.

Количество мест: 2 - 4.

цена от
900 р
33
Подробное описание
  • Низкий сезон 900 р
  • Средний сезон 1 300 р
  • Высокий сезон 1 600 р
  • Праздники 1 000 р

Двухместный номер. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 1 - 3.

цена от
1 000 р
34
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 000 р
  • Средний сезон 1 500 р
  • Высокий сезон 1 800 р
  • Праздники 1 200 р

Двухместный номер с видом на море. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 1 - 2.

цена от
1 200 р
35
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 200 р
  • Средний сезон 1 600 р
  • Высокий сезон 1 900 р
  • Праздники 1 400 р

Однокомнатный номер на четыре человека. Симеиз.

одна комната.

Количество мест: 2 - 4.

цена от
1 300 р
36
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 300 р
  • Средний сезон 1 700 р
  • Высокий сезон 2 000 р
  • Праздники 1 500 р

Четырёхместный номер в Симеизе

одна комната.

Базовых мест: 2 - 4, доп. мест: 1 (100 р/сутки).

цена от
1 100 р
37
Подробное описание
  • Низкий сезон 1 100 р
  • Средний сезон 1 500 р
  • Высокий сезон 1 800 р
  • Праздники 1 300 р

Сдаётся четырёхместный номер в Симеизе

одна комната.

Количество мест: 2 - 4.

цена от
2 400 р
40
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 400 р
  • Средний сезон 4 500 р
  • Высокий сезон 5 500 р
  • Праздники 4 000 р

Двухкомнатный номер улучшенной комплектации

две комнаты.

Количество мест: 3 - 6.

цена от
3 000 р
41
Подробное описание
  • Низкий сезон 3 000 р
  • Средний сезон 3 000 р
  • Высокий сезон 3 500 р
  • Праздники 3 000 р

Номер с видом на гору Кошка. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 1 - 3.

цена от
3 000 р
42
Подробное описание
  • Низкий сезон 3 000 р
  • Средний сезон 3 000 р
  • Высокий сезон 3 500 р
  • Праздники 3 000 р

Четырёхместный номер в парке. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 2 - 4.

цена от
2 400 р
43
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 400 р
  • Средний сезон 4 500 р
  • Высокий сезон 5 500 р
  • Праздники 4 500 р

Панорамный апартамент в Симеизе

две комнаты.

Количество мест: 3 - 6.

цена от
2 400 р
44
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 400 р
  • Средний сезон 4 500 р
  • Высокий сезон 5 500 р
  • Праздники 4 500 р

Видовой эко люкс с фито-балконом в Симеизе

две комнаты.

Количество мест: 2 - 6.

цена от
2 800 р
45
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 800 р
  • Средний сезон 5 000 р
  • Высокий сезон 6 000 р
  • Праздники 2 800 р

Вилла мадам Субботиной, 1-й этаж, три комнаты

три комнаты.

Количество мест: 3 - 7.

цена от
2 300 р
47
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 300 р
  • Средний сезон 2 800 р
  • Высокий сезон 3 300 р
  • Праздники 2 300 р

Двухместный номер с балконом в Симеизе

одна комната.

Количество мест: 1 - 2.

цена от
2 500 р
48
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 500 р
  • Средний сезон 3 000 р
  • Высокий сезон 3 600 р
  • Праздники 2 500 р

100% видовая дача под ключ на 1 - 3 человека. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 1 - 3.

цена от
2 200 р
49
Подробное описание
  • Низкий сезон 2 200 р
  • Средний сезон 2 900 р
  • Высокий сезон 3 800 р
  • Праздники 2 300 р

Дача на 3-5 человек под ключ 100% видовая. Симеиз

одна комната.

Количество мест: 2 - 5.

цена от
3 500 р
51
Подробное описание
  • Низкий сезон 3 500 р
  • Средний сезон 4 500 р
  • Высокий сезон 5 500 р
  • Праздники 3 500 р

Двухкомнатный номер возле аллеи в Симеизе

две комнаты.

Количество мест: 1 - 5.

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Симеиз частный сектор в Крыму у моря. Основным видом размещения в Крымском курортном посёлке Симеиз является частный сектор, представленный различными по комфорту и стоимости объектами, которые помогут сделать Ваш недорогой отдых в Крыму ещё более доступным - это летние домики у моря с двориком и мангалом, номера квартирного или гостиничного типа в частных домах у моря с отдельным входом и общим или отдельным двором, а также дома в аренду поэтажно с балконом и видом на море. Мы предлагаем более 150 вариантов для бронирования в частном секторе Симеиза с фото, подробным описанием и отзывами гостей об отдыхе в Крыму, в курортном посёлке Симеиз.
Крым отдых недорого частный сектор Симеиза 2023 цены на аренду жилья в Симеизе у моря

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Кондиционер
Вид на море
Можно с питомцами
До моря не более
15 минут пешком
Способы связи

  +7 (978) 7394940
  +7 (978) 2267288

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