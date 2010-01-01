Частный сектор Симеиза

Сортировка: по цене по номеру по-нашему

цена от 1 500 р 28 Домик для двоих в центре Симеиза одна комната. Количество мест: 1 - 2.

цена от 2 000 р 29 Двухкомнатный эко номер в частном секторе Симеиза две комнаты. Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 2 (300 р/сутки).

цена от 1 700 р 30 Частный сектор в центре Симеиза одна комната. Базовых мест: 1 - 2, доп. мест: 1 (300 р/сутки).

цена от 950 р 31 Двухместный номер в Симеизе одна комната. Количество мест: 1 - 2.

цена от 1 400 р 32 Номер с видом на море одна комната. Количество мест: 2 - 4.

цена от 900 р 33 Двухместный номер. Симеиз одна комната. Количество мест: 1 - 3.

цена от 1 000 р 34 Двухместный номер с видом на море. Симеиз одна комната. Количество мест: 1 - 2.

цена от 1 200 р 35 Однокомнатный номер на четыре человека. Симеиз. одна комната. Количество мест: 2 - 4.

цена от 1 300 р 36 Четырёхместный номер в Симеизе одна комната. Базовых мест: 2 - 4, доп. мест: 1 (100 р/сутки).

цена от 1 100 р 37 Сдаётся четырёхместный номер в Симеизе одна комната. Количество мест: 2 - 4.

цена от 2 400 р 40 Двухкомнатный номер улучшенной комплектации две комнаты. Количество мест: 3 - 6.

цена от 3 000 р 41 Номер с видом на гору Кошка. Симеиз одна комната. Количество мест: 1 - 3.

цена от 3 000 р 42 Четырёхместный номер в парке. Симеиз одна комната. Количество мест: 2 - 4.

цена от 2 400 р 43 Панорамный апартамент в Симеизе две комнаты. Количество мест: 3 - 6.

цена от 2 400 р 44 Видовой эко люкс с фито-балконом в Симеизе две комнаты. Количество мест: 2 - 6.

цена от 2 300 р 47 Двухместный номер с балконом в Симеизе одна комната. Количество мест: 1 - 2.

цена от 3 500 р 51 Двухкомнатный номер возле аллеи в Симеизе две комнаты. Количество мест: 1 - 5.

Симеиз частный сектор в Крыму у моря. Основным видом размещения в Крымском курортном посёлке Симеиз является частный сектор, представленный различными по комфорту и стоимости объектами, которые помогут сделать Ваш недорогой отдых в Крыму ещё более доступным - это летние домики у моря с двориком и мангалом, номера квартирного или гостиничного типа в частных домах у моря с отдельным входом и общим или отдельным двором, а также дома в аренду поэтажно с балконом и видом на море. Мы предлагаем более 150 вариантов для бронирования в частном секторе Симеиза с фото, подробным описанием и отзывами гостей об отдыхе в Крыму, в курортном посёлке Симеиз.

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